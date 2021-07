Rat in parliament: संसद में हुई चूहे की एंट्री, सांसदों में मची अफरातफरी

नई दिल्ली। चूहे को लोग कई रूपों में देखते हैं, कुछ के लिए यह फुदकता हुआ मसखरी करने वाला जीव है तो कुछ के लिए डरावना या भयानक। हाल ही में स्पेन की संसद ( Rat in parliament ) में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब एक चूहा चलते हुए संसद सत्र में आ गया और सांसद उसे देखकर घबरा गए।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि गुरुवार (22 जुलाई) को स्पेन के सेविले में अंडालूसिया संसद में सदस्य इस बात पर वोट करने वाले थे कि पूर्व स्थानीय प्रेसिडेंट सुज़ाना डियाज़ को सीनेटर के रूप में नियुक्त किया जाए या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच रीजनल स्पीकर मार्ता बॉस्केट बोलते हुए अचानक चीख पड़ीं और सदमे में आकर अपना मुंह ढक लिया।

बाद में पता चला कि उन्हें एक मोटा चूहा नजर आ गया, इसके बाद संसद में हलचल मच गई और कई सांसद तो अपनी जगह छोड़कर भागते हुए नजर आए। इसी बीच एक सांसद ने चूहे को बिना नुकसान पहुंचाए मैदान की ओर भगा दिया तो सभी सांसदों ने ताली बजाते हुए उस सांसद को धन्यवाद ज्ञापित किया।

फिर शुरू हुई कार्यवाही

कुछ देर के लिए संसद में अफरातफरी मच गई, कुछ सांसद चूहे को खोजने लगे तो कुछ उससे डरकर भागने लगे। इसके बाद अंडालूसिया संसद द्वारा अनुबंधित एक निजी कंपनी ने चूहे को पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चूहा बहुत मोटा था, जिसे देखते ही रीजनल स्पीकर की चीख निकल गई।

हालांकि चूहे को पकड़ने के बाद सब लोग अपने स्थान पर लौट आए और वोटिंग करते हुए सुज़ाना डियाज़ को उस क्षेत्र के खातिर समाजवादी सीनेटर के रूप में नामित किया।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

गौरतलब है कि घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए इस पर चुटकी ले रहे हैं।

सुधांशु एस सिंह नामक यूजर ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, 'स्पेन की संसद में चूहा घुस आने पर ऐसे भगदड़ मच गयी जैसे चूहा नहीं बल्कि छिपकली घुस आयी हो।'

It just wanted to be an important member of the meeting. Great job little rat. Amazing