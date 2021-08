अमरीका के जाने के बाद इस खास तरीके से तालिबानियों ने मनाई खुशियां, कहा- बधाई हो अब हम आजाद हैं

नई दिल्ली। अमरीकी सेना ने तय की गई 31 अगस्त की तारीख से पहले ही अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया है। अमरीका की आखिरी सैन्य टुकड़ी रात 12 बजे देश से बाहर निकली और इसके साथ ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इस पूरे मुद्दे पर तालिबान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।

तालिबानी आतंकियों ने मनाया जश्न

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस घटना को देश की आजादी करार देते हुए कहा कि आज देश पूरी तरह से आजाद हो गया है। अमरीकी सेना की वापसी के बाद आतंकियों ने हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की और कई रॉकेट दागे। तालिबान की इस तरह फायरिंग करने के बाद आम जनता में डर का माहौल बन गया। इसके बाद तालिबान ने जनता को बताया कि यह हमला नहीं है वरन अमरीका के जाने की खुशी में फायरिंग की जा रही है।

यह भी पढ़ें : तालिबान अमरीकी हथियारों का प्रयोग न कर सकें इसलिए खुद अमरीका ने खराब कर दिए अरबों-खरबों के हथियार

Kabul airport after the last American soldiers depart. pic.twitter.com/rPzADbm97S