UNSC Resolution On Afghanistan : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान पर प्रस्ताव पारित किया, रूस और चीन ने बनाई दूरी

UNSC Resolution On Afghanistan नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि सुरक्षा परिषद को उम्मीद है कि तालिबान सभी विदेशी नागरिकों और अफगानों के अफगानिस्तान से व्यवस्थित और सुरक्षित प्रस्थान की अनुमति देगा। इस प्रस्ताव को अमरीका, ब्रिटेन, और फ्रांस द्वारा तैयार कर परिषद में रखा गया जहां इसे 13 मतों से बिना किसी आपत्ति के पारित कर दिया गया जबकि रूस और चीन ने मीटिंग से दूरी बनाए रखी।

UNSC adopts resolution on Afghanistan - 13 in favour, 0 against and 2 abstentions by Russia and China



(In the photo is Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla who is chairing the UNSC meet( pic.twitter.com/g1TlQYl0Fw