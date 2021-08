US Mission in Kabul Ends: अफगानिस्तान से वापस हुई अमरीकी सेना, पेंटागन ने किया ऐलान, आखिरी सैनिक की फोटो को किया ट्वीट

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान से अमरीकी सेना (US Mission in Kabul Ends) अब वापस चली गई है। पेंटागन ने सोमवार को ऐलान किया कि करीब 20 साल के अमरीकी सैन्य अभियानों के बाद अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्वीट कर बताया कि अफगानिस्तान छोडऩे वाला आखिरी अमरीकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू हैं, जो 30 अगस्त को सी-17 विमान में सवार हुए और यह काबुल में अमरीकी मिशन के अंत का प्रतीक है।

अमरीका के आखिरी सैनिकों की टुकड़ी को लेकर अफगानिस्तान से रुखसत हुए विमान के साथ ही यूएस सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी ने पेंटागन न्यूज कांफ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान से अमरीकी मिशन पूरा होने का ऐलान कर दिया। वहीं, जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, मैं यहां अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी होने और अमरीकी नागरिकों को निकालने के लिए सैन्य अभियान की समाप्ति का ऐलान करता हूं।

1/5 Our war in Afghanistan is over. Our brave Soldiers, Sailors, Marines, and Airmen served with distinction and sacrifice to the very end. They have our enduring gratitude and respect.