संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को लेकर बदला अपना नजरिया! भारत का रुख अब तक स्पष्ट नहीं

नई दिल्ली।

तालिबान ने अफगानिस्तान पर करीब दो हफ्ते पहले कब्जा कर लिया था। देश में उसकी गतिविधियां पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को लेकर अपना रुख बदल लिया है। काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की ओर से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था।

यूएनएससी की ओर से जारी इस बयान के मुताबिक, तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का समर्थन नहीं करे। बता दें कि भारत अगस्त के महीने में सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। इस बयान पर भारत की ओर से भी हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अब इस बयान से तालिबान का नाम हटा लिया गया है।

In diplomacy…

A fortnight is a long time…

The ‘T’ word is gone…🤔



Compare the marked portions of @UN Security Council statements issued on 16 August & on 27 August… pic.twitter.com/BPZTk23oqX