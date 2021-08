Kabul Attack: बिडेन की आतंकियों को चेतावनी- हम भूलेंगे नहीं, माफ भी नहीं करेंगे, खोज-खोजकर शिकार करेंगे और तुम्हें मारेंगे

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही वहां अशांति फैलने लगी। गुरुवार को राजधानी काबुल (Kabul Attack) एक के बाद एक हुए सात बम धमाकों से दहल उठा। इस सीरियल बम ब्लास्ट में अब तक 72 लोगों के मारे जाने और करीब 150 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। मृतकों में 12 अमरीकी सैनिक भी शामिल हैं। अपने सैनिकों की मौत से दुखी अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe BIden) ने आतंकियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।

मारे गए बाकि 60 लोगों के अफगानी नागरिक होने का अनुमान है। घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। मृतकों की संख्या और बढऩे की आशंका भी जताई गई है। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक, 12 सैनिकों की मौत के अलावा हमारे 60 से अधिक जवान घायल हुए हैं।

वहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि काबुल एयरपोर्ट के पास दो आत्मघाती हमलावर और कुछ बंदूकधारी थे, जिन्होंने भीड़ और सैनिकों को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस-के ने ली है।

बहरहाल, अमरीका ने स्पष्ट कर दिया है इन धमाकों से वह डरेगा नहीं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, अफगानी सहयोगियों और अमरीकी सैनिकों को निकालने का अभियान जारी रहेगा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसकी पुष्टि की है।

अमरीकी अधिकारियों के अनुसार, काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में अब तक 11 अमरीकी नौसैनिक और नौसेना के एक मेडिकल ऑफिसर की मौत हुई है, जबकि 60 से अधिक सैनिक अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। अमरीकी अधिकारियों ने भी हमलों के लिए आईएस को जिम्मेदार ठहराया है।

Despite extraordinary dangers and risks, we were able to evacuate more than 100,000 people in just a matter of days. We can — and we must — complete our mission.



We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation.