पहली बार किसी महिला पत्रकार ने तालिबान का लिया था इंटरव्यू, कुछ ही दिन बाद छोडऩा पड़ा अफगानिस्तान

नई दिल्ली।

तालिबान के सत्ता में आने के बाद अब अफगानिस्तान में रूके लोगों को डर सताने लगा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने यह आश्वस्त किया था कि इस बार वह बदल गया है। इसको लेकर तालिबान ने टोलो न्यूज की महिला पत्रकार को पहला इंटरव्यू भी दिया था। इसके बाद भारत समेत दुनियाभर में कई कथित लिबरल लोगों ने इसकी तारीफ की और अफगानिस्तान में बदले हुए तालिबान की सत्ता का स्वागत किया था।

खुद महिला पत्रकार जिसने तालिबानी प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया था, उसने भी अफगानिस्तान में तब खुद को सुरक्षित बताया था। मगर कुछ ही दिनों बाद उन महिला पत्रकार का भ्रम दूर हो गया। अब उन्होंने तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ दिया है। महिला पत्रकार के मुताबिक, तालिबान अब भी आतंकी संगठन है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

The woman at the centre of one of the images widely shared this week, Behesta Arghand. Watch the intv with Christian. 👇 https://t.co/5Z3ftgTYxC

24 साल की महिला पत्रकार बेहेस्ता अरघंड ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज चैनल के लिए तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद दुनियाभर में उनकी तारीफ हुई। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी तालिबानी ने महिला एंकर के सामने बैठकर इंटरव्यू दिया था। कुछ दिन बाद ही इस महिला पत्रकार ने मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू लिया। यह एक अफगान चैनल के साथ यूसुफजई का पहला इंटरव्यू था।

A female journalist interviewing a top official is hardly news, unless it’s with the Taliban. A top official agreed to be questioned by @TOLOnews Beheshta Arghand. In her first interview she tells Christian Fraser she fears for her life and her country. https://t.co/qYrfRBjX9y