ट्रंप के भारत दौरे में पत्नी मेलानिया के साथ बेटी इवांका और दामाद जैरेड भी होंगे साथ

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) अगले सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। ट्रंप का बतौर राष्ट्रपति यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है।

ट्रंप के इस दौरे में कई महत्वूर्ण अधिकारियों व लोगों का डेलिगेशन भी साथ होगा। इसमें उनका पूरा परिवार भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी साथ होंगे।

इवांका ट्रंप का यह दूसरा भारत दौरा होगा, जबकि जैरेड कुशनर का यह पहला भारत दौरा है। इससे पहले इवांका 2017 में हैदराबाद में हुए ग्लोबल बिजनस समिट (GES) में हिस्सा लेने आईं थीं। पीएम मोदी और इवांका ने GES 2017 का उद्घाटन किया था। इवांका ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर चुकी हैं।

पहले यह खबर थी कि ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ भारत आएंगे। लेकिन अब साथ में बेटी और दामाद के भी आने की खबर है। बता दें कि ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत आएंगे। उनके साथ पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका और दामाद जैरेड के अलावा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा।

इनमें अमरीकी व्ययापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइथिजर, एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन, सचिव स्टीव मनूचीन, कॉमर्स के सचिव विलबर रॉस और मैनेजमेंट और बजट कार्यालय के डायरेक्टर माइक मुलवाने भी शामिल हैं।

