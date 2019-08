फ्लोरिडा में तूफान 'डोरियन’ के दस्तक से घबराए ट्रंप, पोलैंड दौरा किया रद्द

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चक्रवाती तूफान डोरियन के खतरे को देखते हुए अपने पोलैंड के दौरे को रद कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वह फ्लोरिडा में जल्‍द दस्तक देने जा रहे इस तूफान डोरियन के कारण पोलैंड की अपनी प्रस्तावित यात्रा को रद कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर फौरन जाने के आदेश अभी जारी नहीं किए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति ट्रंप की जगह उप राष्‍ट्रपति माइक पेंस पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। ट्रंप द्वितीय विश्‍व युद्ध की याद में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए पोलैंड जाने वाले थे।

अमरीका के राष्‍ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार, प्यूर्तो रिको (Puerto Rico) की ओर बढ़ने के बाद अगले तीन दिनों में डोरियन तूफान के चौथी श्रेणी में तब्‍दील होने की आशंका है। लिहाजा अब लोगों ने खतरे की संभावना के देखते हुए जरूरत के सामान जुटाना शुरू कर दिए हैं।

बता दें कि चक्रवाती तूफान डोरियन तेज रफ्तार से अमरीका के फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। अटलांटिक की गर्म जल धाराओं के कारण यह खतरनाक श्रेणी-3 का तूफान बन गया है।

As Hurricane #Dorian continues its move towards land, @NASAEarth and @NOAASatellites are keeping an eye on the storm from space. After brushing past Puerto Rico, the storm began intensifying over open waters. Seen here is a composite image of the storm: https://t.co/VR5isiZ7Po pic.twitter.com/D2NtTUdPQ0