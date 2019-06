US-ईरान तनाव का असर अब भारत पर, ड्रोन अटैक के बाद रद्द हुईं नेवार्क-मुंबई हवाई सेवा

नई दिल्ली। अमरीका और ईरान के बीच जारी तनाव ( us Iran tension ) का असर इन दोनों के संबंधित देशों पर भी पड़ने लगा है। न सिर्फ व्यापार बल्कि अब तो यात्राएं भी अब प्रभावित होती दिखाई दे रही हैं। जानकारी मिल रही है कि US की यूनाइटेड एयरलाइंस ( United Airlines ) ने नेवार्क एयरपोर्ट से मुंबई के बीच की उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। दरअसल, यह विमान ईरान के हवाईक्षेत्र ( Iran Airspace ) से होकर गुजरता है, जहां हाल ही में US नेवी के ड्रोन को ईरान ने मार गिराया था।

ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मार गिराया था US नेवी का ड्रोन

अमरीकी एयरलाइंस का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया जा रहा है। साथ ही अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि उड़ानों का यह निलंबन कब तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ( iran revolutionary guards ) ने हाल ही में अमरीकी सेना का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन मार गिराया था। ईरान ने कहा था कि ड्रोन ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया था। इसके बाद यह कदम उठाया गया। अमरीका ने पहले तो इस कार्रवाई से इनकार किया लेकिन बाद में उन्होंने भी इसकी पुष्टि की।

ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा-अमरीकी ड्रोन गिराकर की 'बड़ी गलती'

Iran revolutionary guards ने US drone को मार गिराया, इनकार के बाद अमरीका ने भरी हामी

ट्रंप की ईरान को खुली चुनौती

इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। तीखे तेवर रखने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन गिराए जाने के बाद ईरान को खुली चेतावनी जारी कर दी है। गुस्से से भरे एक ट्वीट में ट्रंप ने लिखा, 'ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है।' ट्रंप के इस एक लाइन को किसी बड़े कदम से पहले की धमकी की तरह देखा जा रहा है। यही वजह है कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट निलंबित करने का फैसला किया है।

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

यात्रियों को अमरीका उपलब्ध कराएगा वैकल्पिक उड़ानें

एयरलाइंस ने कहा कि, 'सुरक्षा समीक्षा करने के बाद ईरानी एयरस्पेस से गुजरकर भारत जाने वाली उड़ान को रद्द किया जा रहा है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा, 'मुंबई से नेवार्क जाने वाले यात्रियों के लिए अमरीका की वैकल्पिक उड़ानों की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हम संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क करेंगे। अपने ग्राहकों को इस परिस्थिति में भी सबसे कुशल यात्रा का अनुभव देने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेंगे।'

अमरीका-ईरान तनाव: भारतीय नौसेना ने ओमान और फारस की खाड़ी में बढ़ाई सुरक्षा

बता दें कि गुरुवार को दो विमानन कंपनियों, अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने ईरान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने से इनकार किया। साथ ही जापान एयरलाइंस को लिमिटेड और एएनए होल्डिंग्स आईएनसी ने भी ईरान के ऊपर से उड़ान भरने से इनकार किया।

विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..