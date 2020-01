Assembly Election 2020: Voter ID पर घर बैठे बदलें नाम, पता और फोटो, ये है आसान तरीका

नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020 ) अगले महीने यानी फरवरी में होना वाला है। इसके साथ Voter ID बनना शुरू हो गया हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रहते बाहर है और आईडी पर पता घर का होता है, जिसकी वजह से उन्हें वोट डालने में दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि वोटर आईडी पर नाम, पता या फिर फोटो गलत हो जाता है जिसकी वजह से भी वोट नहीं डाल पाते हैं। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा सरल तरीका बताएंगे जिसकी मदद से ये सारी परेशानियां आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ( Online Voter ID Card ) खत्म कर सकते हैं।

घर बैठे बदलें Voter ID पर पता

इसके लिए सबसे पहले नेशनल वोटर्स सेवा ( National Voter's Service Portal ) की आधिकारिक वेबसाइट ( http://www.nvsp.in/.) पर जाएं। इसके बाद 5वें ऑप्शन ( Correction of entries in the electoral roll ) पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फॉर्म 8 ओपन हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉर्म 8 पर क्लिक करके उसे ओपन करें। इसके बाद आपको अपने राज्य, असेम्बली या parliamentary constituency को चुनना होगा और वोटर आईडी कार्ड में जो बदलना चाहते हैं उसे फिल कर दें। फिर आपको अपने एलेक्ट्रोल रोल के सेरिएल नंबर और पार्ट नंबर को भरें। इस दौरान आपसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद फोटो ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपनी पूरी जानकारी जैसे नाम, पता, और वोटर आईडी कार्ड नंबर, माता-पिता का नाम और अगर शादी हो गई है तो पति का नाम भी भरें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें और कुछ डॉक्युमेंट भी यहां भरना होगा जो जरूरी है। इसके अलावा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, प्लेस और डेट भी भरें। इसके भरते ही कन्फर्मेशन मैसेज आपके पास आएगा। इसके बाद लगभग 30 दिनों के अंतर आपकी फोटो को अपडेट कर दिया जाएगा।

आसानी से बदल सकते हैं घर का पता

Voter ID card apply करने और पता बदलने के लिए भी http://www.nvsp.in पर जाना होगा । इसके बाद फॉर्म 8A को सेलेक्ट करते ही एक नया टैब ओपेन होगा जहां आपको एक फॉर्म दिखाई देगा उसमें अपना नाम, पता, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र और नए पते को भरें। फिर वर्तमान पते से जुड़ा एक डॉक्युमेंट अपलोड करेंं। जैसे- आधार कार्ड, बैंक का पासबुक या कोई आधिकारिक डॉक्युमेंट। इसके बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। वहीं सरकार द्वारा वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपके नए पते पर वोटर आईडी ( Voter ID card ) भेज दिया जाएगा।