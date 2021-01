FAU-G ने पहले ही दिन मचाया तहलका, मात्र एक दिन में किया गया इतनी बार डाउनलोड

72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मेड इन इंडिया गेम Fearless and Unites Guards (FAU-G) लॉन्च कर दिया गया। गेम लवर्स इसकी लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि लॉन्च से पहले ही इस गेम के प्री—रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 50 से ज्यादा हो गया था। अब लॉन्च के पहले ही दिन FAU-G ने फिर से कमाल कर दिखाया। पहले दिन ये गेम 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर FAU-G को 4.1 रेटिंग मिली है। बता दें कि इस गेम को PUBG के विकल्प के तौर पर लाया गया है।

460MB का है गेम

बता दें कि FAU-G गेम का प्रमोशन बॉलीवड अभिनेता अक्षय कुमार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर अक्षय ने इसकी लॉन्चिंग की घोषणा की। फिलहाल यह गेम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। इस गेम को तीन भाषाओं इंग्लिश, हिंदी और तमिल में लॉन्च किया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसे अन्य भाषओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस गेम का साइज 460MB का है। FAU-G गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो और डाउनलोड लिंक भी शेयर किया है।

सिंगर प्लेयर मोड

FAU-G गेम को सिंगल प्लेयर मोड के साथ लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसमें रॉयल बैटल मोड और मल्टी यूजर मोड भी शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कि इसके टीजर में भी दिखाया गया था कि इस गेम में भारतीय सैनिकों की लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ लड़ाई होगी। गेम की शुरुआत में फिलहाल तीन कैरेक्ट दिए जा रहे हैं। यूजर्स इन तीनों कैरेक्टर्स को अपनी पसंद के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं।

यूजर्स को मिल रहा अभी सिर्फ कैंपेन मोड

FAU-G में वैसे तो तीन मोड़ दिए गए हैं Campaign, Free for All और Team Deathmatch, लेकिन यूजर्स को इसमें अभी सिर्फ Campaign मोड़ ही मिल रहा है। FAU-G गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा जिन यूजर्स ने इस गेम को प्री-रजिस्टर्ड किया है वे भी ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं।

देश के लिए लड़ें, तिरंगे की रक्षा करें

अक्षय कुमार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक एनिमेटेड ट्रेलर के साथ गेम का अनावरण किया। उन्होंने लिखा कि फौजी: फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। दुश्मन का सामना करें, देश के लिए लड़ें, तिरंगे की रक्षा करें। भारत का सबसे प्रत्याशित एक्शन गेम, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स : फौजी, आपको फ्रंटलाइन पर लेकर जाएगा। अपने मिशन की शुरुआत आज ही करें।