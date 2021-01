यह है 2020 का सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम, पबजी को भी छोड़ा पीछे

स्मार्टफोन अब सिर्फ कॉलिंग के काम ही नहीं आता बल्कि यह अब मनोरंजन का भी बड़ा साधन बन गया है। स्मार्टफोन में लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं। मोबाइल गेम भी लोगों के मनोरंजन का जरिया है। ऐसे में कई गेम्स ऐसे हैं, जो काफी पॉपुलर हैं। अब एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में कौन सा गेम सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्ट्री-पार्टी-एक्शन गेम Among Us एक ऐसा मोबाइल गेम है, जिसे साल 2020 में एंड्रॉयड और आईओएस एप स्टोर दोनों में ही सबसे अधिक डाउनलोड किया गया। इस गेम ने पबजी मोबाइल और रोबलोक्स जैसे गेम्स को भी पछाड़ दिया है।

26.4 करोड़ लोगों ने किया डाउनलोड

एपटोपिया द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक, Among Us को दुनियाभर में 26.4 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, जबकि America में इसे 4.1 करोड़ यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया गया है। 17.5 करोड़ डाउनलोड के साथ पबजी (भारत में प्रतिबंधित) चौथे स्थान पर विराजमान है, जबकि 22.7 करोड़ डाउनलोड के साथ सबवे सरफेस दूसरे और 21.8 करोड़ डाउनलोड के साथ गरेना फ्री फायर साल के शीर्ष दस गेमों में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है।

ऐसा है Among us गेम

रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमों में Among Us खेलने वालों की संख्या एक से अधिक है। इसमें स्पेशशिप में क्रू मेंबर्स साथ में मिलकर अपने टास्क को पूरा करते हैं और खुद को अच्छा दिखाने वाले ढोंगियों की पहचान कर उन्हें मार गिराते हैं। इस गेम ने पबजी को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दे कि पिछले साल पबजी को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन यह जल्द ही फिर से भारत में लॉन्च होने वाला है।

यह भी पढ़ें-Microsoft बंद करने जा रहा ये गेम, इस दिन के बाद नहीं कर पाएंगे डाउनलोड

पबजी के दूसरे ट्रेलर की तारीख लीक

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच हमें पबजी मोबाइल इंडिया का नया टीज़र देखने को मिल सकता है। वहीं पबजी मोबाइल का भारतीय विकल्प फौजी गेम 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। वहीं पबजी की लॉन्च्ंिाग डेट को लेकर फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मार्च 2021 में रिलीज़ हो सकता है।

यह भी पढ़ें-6 साल के बच्चे ने गेम के लिए उड़ा दिए मां के 12 लाख रुपए, जब मां को पता चला तो...

पबजी का एक ट्रेलर हो चुका है जारी

इन्साइड स्पोर्ट की रिपोर्ट में एक यूट्यूबर का हवाला देते हुए बताया गया है कि पबजी का दूसरा ट्रेलर 15 जनवरी से लकर 19 जनवरी के बीच रिलीज किया जा सकता है। हालांकि गेम डेवलपर की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इससे पहले, गेम की घोषणा के समय पबजी कॉर्पाेरेशन ने पबजी मोबाइल इंडिया का पहला गेम ट्रेलर रिलीज़ किया था।