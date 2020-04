Corona Care Insurance: PhonePe सिर्फ 156 रुपये दे रहा 50,000 रुपये का बीमा कवर

नई दिल्ली: कोरोनावायरस ( coronavirus ) का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार से लेकर हर कोई प्रयास कर रहा है कि लोगों को इस परेशानी से कैसे निकाला जाए। इसी के तहत अब डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने Corona Care Insurance policy का ऐलान किया है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कोविड-19 से संक्रमित और अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए पेश किया गया है। फोनपे ने इसके लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ( Bajaj Allianz General Insurance ) से सहयोग लिया है।

Introducing Coronavirus Insurance at just ₹156. This covers expenses for hospitalization due to COVID-19 up to ₹50,000. To make this insurance affordable for everyone, we have waived off our sales commission on all COVID-19 policies.

