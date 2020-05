Airtel Vs Jio Plans 2020: जानें किसका 251 रुपये वाला Add On Plan है Best

नई दिल्ली। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से देशभर की टेलिकॉम कंपनियां नए प्लान पेश कर रही है। इस बीच Airtel ने अपने यूजर्स के लिए नया डाटा ऐड-ऑन प्लान (Best Add On Prepaid Plans) लॉन्च किया है जिसकी कीमत 251 रुपये ( Airtel 251 Plan) है। इस प्लान की बाजार में सीधी टक्कर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ( Jio 251 Plan ) से देखने को मिलेगी। चलिए विस्तार से इस प्लान ( Best Airtel Prepaid Plans) की जानकारी देते हैं कि इसकी वैधता कितनी है और इसमें आपको कितने डेटा का फायदा मिलेगा।

Airtel 251 Plan

Airtel के 251 रुपये वाले ऐड-ऑन प्लान में यूजर्स को कुल 50जीबी डेटा का लाभ मिलेगा। इस प्लान को कंपनी ने खास करके वर्क फ्रॉम होम करने वाले यूजर्स के लिए पेश किया है। इसकी वैधता 28 दिनों की है। इस प्लान को आप मौजूदा रीचार्ज पैक के साथ एड करके ज्यादा डेटा का लाभ ले सकते हैं। इससे पहले एयरटेल ने 98 रुपये वाले प्लान में डबल डेटा देने का ऐलान किया है। इस पैक में अब 6जीबी डेटा की जगह 12 जीबी डेटा यूजर्स को दिया जा रहा है। इसकी वैधता 28 दिनों की है।

Jio 251 Plan

Reliance Jio के 251 रुपये वाले एड ऑन प्लान की बात करें तो इसमें कुल 30 दिनों की वैधता के साथ 50जीबी डेटा का लाभ यूजर्स को दिया जा रहा है। इसके अलाव कंपनी के पास दो अन्य एड ऑन प्लान है, जिसकी कीमत 151 रुपये और 201 रुपये है और इन दोनों पैक की वैधता 30 दिनों की है। वहीं 151 रुपये वाले प्लान में 30GB डेटा और 201 रुपये वाले प्लान में 40GB डेटा मिलता है।

Best Airtel Prepaid Plans

इससे पहले Airtel ने तीन नए Prepaid Plans लॉन्च किए थे। इसकी कीमत 99 रुपये, 129 रुपये और 199 रुपये है। Airtel के 99 रुपये वाले प्लान की वैधता 18 दिनों की, 199 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की और 129 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है। इन तीनों प्लान में यूजर्स को हर दिन 1GB डाटा के साथ 100 मैसेज फ्री मिलेगा। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग, Hello Tunes, Wynk Music, Airtel Xstream App और ZEE5 का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। हालांकि इस प्लान का लाभ सिर्फ झारखंड, कोलकाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, यूपी ईस्ट और पश्चिम बंगाल के यूजर्स ही ले सकते हैं।