GST बढ़ने से Oppo और Xiaomi के स्मार्टफोन हुए महंगे, जानें नई कीमत

नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से स्मार्टफोन्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका असर साफ स्मार्टफोन बाजार पर देने को मिल रहा। Xiaomi ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब स्मार्टफोन के लिए ग्राहकों को ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। साथ ही शाओमी ने जानकारी दी है कि मोबाइल की नई कीमत ट्विटर पर शेयर कर दी जाएगी। वहीं ओप्पो इंडिया की तरह से ट्विटर पर कोई पोस्ट नहीं किया गया है, लेकिन मुंबई बेस्ड रिटेलर महेश टेलिकॉम ने ओप्पो स्मार्टफोन्स की नई कीमत अपने अकाउंट पर शेयर की है।

Mi fans, the GST on mobile phones has increased by 50% from 12% to 18%.



Considering a few other factors and keeping with the #Xiaomi policy of making <5% margin on our hardware products, we will be increasing the prices of our products.



New prices will be effective immediately. pic.twitter.com/S875IOfhT7