मात्र 4 मिनट में ही बिक गए 64MP कैमरा वाले Realme XT के सारे यूनिट्स, दूसरी सेल 30 सितंबर को

नई दिल्ली: Realme XT को आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध करा गया। लेकिन मात्र 4 मिनट में ही स्मार्टफोन के सारे यूनिट आउट ऑफ स्टॉक हो गए। इसकी जानकारी कंपनी के इंडिया सीईओ माधव सेठ ने ट्वीट के जरिए दी है। यह भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ क्वॉर्ड रियर कैमरा दिया गया है। अगर आप आज की सेल में इस फोन को खरीदने से चुक गए हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि इसे अगली बार 30 सितंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहक फोन को ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ( Flipkart ) और कंपनी की साइट से खरीद सकते हैं।

Realme XT कीमत

भारत में Realme XT को तीन वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। इनमें 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये, 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये और 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है।

Realme XT स्पेसिफिकेशंस

Realme XT में 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेज्यूलेशन (1080x2340) पिक्सल का है। फोन के दोनों तरफ कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। यह Color OS 6.0 बेस्ट एंड्रॉयड पाई पर काम करता है।

Realme XT कैमरा

Realme XT के कैमरा सेक्शन की बात करें तो यह क्वॉर्ड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इनमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का वाइड ऐंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर के लिए फोन में 20W VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है। इसमें इन-डिस्प्ले फ्रिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Sold out in 4 mins! Thank you for the amazing response to India's first #64MPQuadCameraXpert #realmeXT.

Next Sale at 00:00Hrs, 30th Sep.