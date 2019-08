Tecno Spark सीरीज भारत में 29 अगस्त को होगा लॉन्च, Redmi 7A को मिलेगी टक्कर

नई दिल्ली: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हांगकांग की ट्रांसन होल्डिंग्स ( Transsion Holdings ) की सहयोगी कंपनी टेक्नो ( Tecno ) मोबाइल ने मंगलवार को अपने स्मार्टफोन्स की नई सीरीज की वीडियो टीचर जारी की। उद्योग के जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कंपनी की तीसरी वैश्विक प्रोडक्टलाइन को स्पार्क नाम दिया गया है। इस सीरीज का पहला फोन स्पार्क गो ( Spark Go ) होगा, जो ढेर सारे फीचर्स से लैस होगी और 6,000 रुपये से कम कीमत की श्रेणी में रेडमी 7ए ( Redmi 7A ) समेत अन्य ब्रांड्स को टक्कर देगी।

यह भी पढ़ें: Amazon Fab Phone Fest शुरू, 1000 से कम कीमत में बिक रहा Redmi Y3 और Redmi 7

Spark Go स्पेसिफिकेशंस

Spark Go में 6.1 इंच का स्क्रीन होगा, 19.5:9 डॉट नॉच डिस्प्ले वाला होगा। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) कैमरा सेटिंग्स, एआई वीडियो चैट फ्लैश के साथ यूजर्स फ्रेंडली इंटरफेस होगा, जो एंड्रायड 9 पाई पर काम करेगा।

यह भी पढ़ें: Reliance Jio Vs Airtel Vs Vodafone Idea: जानें कौन सी कंपनी 999 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में दे रही ज्यादा का फायदा

Let’s bring out the spark from within. Get ready to experience Tecno Spark. #NayeIndiaKaSpark Coming soon. pic.twitter.com/WGEx4Iv8pQ