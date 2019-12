maha politics: संकट के समय इसी घर में रहते थे बाबासाहब, उद्धव ने लिए यह फैसला

मुंबई।Patrika .com/mumbai-news/maha-politics-shivsena-is-searching-support-5295843/" target="_blank"> महामानव बाबासाहेब आंबेडकर अपने संकट के क्षण में परेल स्थिति जिस घर में रहे थे , राज्य सरकार उसे अब राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करेगी। शुक्रवार को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा की। दादर स्थित चैत्यभूमि जाकर बाबासाहेब आंबेडकर को आदरांजलि अर्पित करने के बाद उद्धव ने कहा कि देश में संविधान के रचइता बाबासाहेब के परेल स्थिति बीआईटी चल में जो घर है , जहां वे 22 वर्षों तक अपने परिवार के साथ रहे हैं। सरकार उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाएगी।

बाबासाहेब के अनुयायी को बारिश और तूफान से बचाएगी बीएमसी

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I became CM unexpectedly. When this responsibility came to me, if I had run away from it, I would have been called Balasaheb Thackeray's 'nalayak' son. pic.twitter.com/zks1cXxVOq