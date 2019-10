सांसद बेनीवाल का आरोप - सत्ता का दुरुपयोग करके उप चुनाव में भय का माहौल बनाने में जुटे हैं अशोक गहलोत

Allegations of MP Beniwal - by misusing power, busy Gehlot is creating an atmosphere of fear in the by-elections आरएलपी ने जारी की मंडावा व खिंवसर में प्रभारी व सह प्रभारी की घोषणा, सांसद ने की प्रेस वार्ता