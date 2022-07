कोरोना का नाग फिर उठा रहा फन, भारी न पड़ जाए वैक्सीनेशन की लापरवाही

लोग फिर दिख रहे लापरवाह, कई लोगों ने नहीं लगवाई बुस्टर डोज, कुछ अभी भी दूसरी डोज से भी दूर

12-14 वर्ष के आधे बच्चों को भी नहीं लगी दूसरी डोज, प्रीकॉशन डोज भी मात्र 19 प्रतिशत को लग पाई

नागौर. एक दिन में दो-दो लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाकर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने वाले नागौर जिले में कोरोना संक्रमण के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी हो गई है। 92.47 प्रतिशत लोगों प्रथम डोज लगाने वाले नागौर जिले में दूसरी डोज का वैक्सीनेशन संतोषजनक नहीं है। इसमें भी खासकर 12 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों में तो 19.17 प्रतिशत बच्चों को ही टीका लग पाया है। इसी प्रकार प्रीकॉशन डोज की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक मात्र 19.21 प्रतिशत लोगों को ही प्रीकॉशन डोज का टीका लग पाया है। हालांकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की जितनी संख्या शिक्षा विभाग ने उन्हें बताई, उतने बच्चे स्कूलों में मिले ही नहीं। इसके कारण भी लक्ष्य प्राप्ति का आंकड़ा कम आ रहा है।

