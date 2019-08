नागौर में अगले 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy rain warning in next 12 hours in Nagaur जिला मुख्यालय पर सीजन की पहली अच्छी बरसात, जिले में अब तक 336.9 एमएम औसत बारिश, 369.7 एमएम है वार्षिक औसत बारिश