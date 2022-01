Update news : नागौर मेंदुर्घटना में चार की मौत, मृतकों की हुई पहचान, देखिए वीडियो

मृतक व घायल जोधपुर के सोयला के निकट रावों की ढाणी के निवा, बस व कार के बीच हुई टक्कर, शहर के निकट जोधपुर रोड पर हुआ हादसा

नागौर. नागौर जिले में शनिवार सुबह-सुबह बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें चार जनों की मौत हो गई, जबकि तीन जने गंभीर घायल हो गए, जिनका नागौर के जेएलएन अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार मरने वाले सभी कार में सवार थे, जिनके शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। दुर्घटना का कारण कोहरे को माना जा रहा है। नागौर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण सडक़ पर दृश्यता कम होने के चलते संभवत: यह दुर्घटना हुई। पुलिस के अनुसार बस जोधपुर से आ रही थी, जबकि कार सवार नागौर से सोयला की ओर जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार मृतक व घायल जोधपुर के सोयला के निकट रावों की ढाणी के निवासी हैं। मृतकों में मोरसिंह पुत्र सुरताराम, लालसिंह, सीता पत्नी सुरताराम व पांच वर्षीय बालक राहुल पुत्र दयालराम शामिल है, जबकि घायलों में दयालराम, 13 वर्षीय ज्योति व 12 वर्षीय अभय पुत्र दयालराम शामिल है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार व लोक परिवहन सेवा की बस की नागौर-जोधपुर रोड स्थित गो चिकित्सालय के पास शनिवार सुबह करीब 9 बजे टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार चार जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद गो चिकित्सालय की एम्बुलेंस से घायलों व मृतकों को जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू करने के बाद जोधपुर रेफर कर दिया, जबकि सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं।

Major accident in Nagaur early in the morning, four killed