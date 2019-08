मिर्धा कॉलेज में कई मुद्दे वषों से नहीं हुए हल, सांसद बेनीवाल ने कहा - कॉलेज प्रशासन की ढिलाई

Many issues in Mirdha College were not resolved in years, MP Beniwal said - laxity of college administration, जिला मुख्यालय के तीनों सरकारी कॉलेज में कई मुद्दों का वर्षों से नहीं हुआ समाधान, कॉलेजों में छात्रसंघ कार्यालय का फीता काटने ही आते हैं राजनेताओं, कॉलेज प्रशासन की इच्छाशक्ति के अभाव में नहीं होता काम