पुलिस ने जिले में प्रवेश करने वाले 15 रास्तों पर बनाए नाके, साइबर ठगों से सावधान रहने की नसीहत

Police made blockades on 15 routes entering the district, and advised to beware of cyber thugs

जिले को 1056 बीट में बांटा, कोविड-19 से बचाव के संबंध पुलिस सहायता एंव जनजागरण अभियान