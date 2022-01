मौलासर में लाखों की नकबजनी का 7 दिन में खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने सोने-चांदी के गहने व वारदात में प्रयुक्त वाहन किया बरामद

मौलासर/नागौर. जिले की मौलासर थाना पुलिस ने आठ दिन पुरानी नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए बावरिया गैंग से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने नकबजनों द्वरा चुराए गए सोने-चांदी के गहने बरामद कर वारदात में काम ली गई कार को भी जब्त कर लिया है।

सोमवार को डीडवाना एएसपी विमल सिंह नेहरा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गत 16 जनवरी को लादडिय़ा निवासी अब्दुल रहमान ने मौलासर थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि वह मौलासर में धनकोली जाने वाले रास्ते पर ज्वैलर्स की दुकान करता है। रात के समय दुकान में अज्ञात चोरों ने शटर तोडकऱ लाखों रुपए के जेवरात व नगदी चुराकर ले गए। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

डीडवाना एएसपी ने बताया कि नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार सम्पति संबधी अपराधों की रोकथाम एवं मौलासर थाने में हुई नकबजनी की बड़ी वारदात को गंभीरता से लेते हुए उनके सुपरविजन व डीडवाना वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में वृत्त स्तर पर एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी व माल बरामद करने के निर्देश दिए गए। विशेष टीम में मौलासर थानाधिकारी बाबूलाल चौधरी एवं हैड कांस्टेबल श्यामलाल के साथ थाने के अन्य कार्मिकों को एवं वृत्त के अन्य थानों के पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया।

