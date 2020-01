नागौर की 136 ग्राम पंचायतों में चुन लिए सरपंच, आज उपसरपंच का चुनाव

Sarpanch elected in 136 gram panchayats of Nagaur, election of Upasarpanch today

गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

- जिले की एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में रात साढ़े 8 बजे तक चला मतदान का दौर

- मतदान केन्द्रों पर दिनभर रही लम्बी कतारें, कोई व्हील चेयर पर तो कोई एम्बुलेंस में आया वोट देने