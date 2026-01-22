आचरण से मर्यादा सिखाएं, केवल बोलने से नहीं बदलता समाज

आचार्य महाश्रमण ने प्रवचन देते हुए मर्यादा, ज्ञान, अनुशासन और अहिंसा को जीवन का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि वास्तविक रत्न पाषाण के टुकड़े नहीं, बल्कि जल, अन्न और अच्छी वाणी हैं। मूढ़ लोगों ने भौतिक पत्थरों को रत्न मान लिया, जबकि शास्त्रों में बताए गए आध्यात्मिक रत्न ही मानव जीवन को सही दिशा देते हैं। आचार्य ने कहा कि यदि किसी को सम्यक ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है और सही दिशा प्राप्त होती है।