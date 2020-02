प्रधानों का कार्यकाल पूरा, चुनाव होने तक अधिकारी संभालेंगे पंचायत समितियों की कमान

Tenure of pradhans complete, officers will take over the command of the panchayat samitis

नागौर. जिला परिषद के जिला प्रमुख सहित जिले की 14 पंचायत समितियों के प्रधानों का शुक्रवार को कार्यकाल पूरा होने पर अब चुनाव होने तक इनकी कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में रहेगी। जिला परिषद के प्रशासनिक अधिकारी जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी होंगे, वहीं पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के हाथों में कमान होगी। इसी प्रकार जिले की 282 ग्राम पंचायतों में चुनाव स्थगित होने तथा निर्धारित समय पर चुनाव नहीं होने के चलते ग्राम विकास अधिकारी प्रशासकहोंगे।

जिले की इन पंचायत समितियों में नहीं हुए चुनाव

गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए हैं और न ही अब तक कोई स्थिति स्पष्ट है। इसको लेकर गत दिनों सरकार ने जिला कलक्टर से रिपोर्ट भी मांगी थी। पंचायत राज संस्थाओं में संवैधानिक संकट की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को प्रशासक लगाया गया है। इसी प्रकार नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों में, मकराना की 36, खींवसर की 33, मेड़ता की 38, रियां बड़ी की 35, डेगाना की 41, परबतसर की 36 तथा कुचामन की 31 ग्राम पंचायतों चुनाव स्थगित होने से ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशासक लगाया गया है।

कलक्टर ने मांगी मतदान केन्द्रों की सूचना

पंचायत राज संस्थाओं के प्रथम चरण के चुनाव में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अधिक संख्या व धीमी गति के चलते आई परेशानी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केन्द्रों पर सहायक मतदान केन्द्र के प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन सारी तैयारियों के चलते दूसरे चरण में सहायक मतदान केन्द्र बनाना संभव नहीं हो पाया। अब जिले की जिन पंचायत समितियों में चुनाव निकट भविष्य में होन हैं, उसको लेकर शुक्रवार को जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने जिले के खींवसर, डीडवाना, कुचामन, परबतसर, मेड़ता, रियांबड़ी, डेगाना, मकराना तथा भैरूंदा पंचायत समिति के निर्वाचन रिजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि यदि कहीं मतदान केन्द्र के परिवर्तन की आवश्यकता होने पर उसका प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा है।

कार्य व्यवथार्थ लगे कार्मिकों को मूल पद पर भेजने के निर्देश

जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए विभिन्न चुनाव कार्य संपादन करने के लिए प्रभारी अधिकारियों व पंचायत समितियों केरिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में लगाए गए अधिकारियों एवं कार्मिकों को तुरंत प्रभाव से मूल पद स्थापन स्थान पर भिजवाने के निर्देश दिए हैं।