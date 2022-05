Employment News : एक लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

एक लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

नर्मदापुरम।

प्रदेश के युवाओं को व्यवसाय के लिए सरकार 25 से 50 लाख रुपए तक लोन दे रही है, लेकिन इसमें युवाओं की रूचि नहीं है। इस बात का अंदाजा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का हाल देखकर लगाया जा सकता है। योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 1 लाख युवा बेरोजगारों को ऋण देकर रोजगार स्थापित करना है। हालात यह हैं कि अब तक प्रदेश भर से मात्र 4919 आवेदन रोजगार स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। इनमें से भी सिर्फ 282 को मंजूरी मिली है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सबसे ज्यादा 25 प्रकरण सतना में स्वीकृत हुए हैं। नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम (होशंगाबाद), बैतूल और हरदा जिले में 5600 युवा बेरोजगारों को रोजगार स्थापित कराने का लक्ष्य है। जबकि अभी तक 213 ने आवेदन किया है। जिनमें से मात्र 17 प्रकरण मंजूर किए गए हैं।

