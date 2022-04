108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, हेट पॉलिटिक्स रोकने की अपील

देश के पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए देश में बढ़ रही नफरत की राजनीति पर चिंता जाहिर की गई है। इसके साथ ही इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने की अपील भी की गई है।

Published: April 27, 2022 10:11:38 am

देश में बढ़ रही नफरत की राजनीतिक को लेकर अब पूर्व नौकरशाहों ने मोर्चा खोला है। 108 पूर्व नौकरशाहों ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा है। इस खत में इन पूर्व नौकरशाहों ने देश में बढ़ रही नफरत की राजनीति और कट्टरता पर चिंता जाहिर की है। यही नहीं इस खत के जरिए इन लोगों ने इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने की भी पीएम मोदी से अपील की है। पूर्व नौकरशाहों ने अपने इस खुले खत में पीएम मोदी की ओर से इस तरह के घटनाओं को नंजरअंदाज करते हुए उन पर चुप्पी साध लेने को लेकर भी काफी सख्त भाषा में सवाल खड़े किए गए हैं।

108 Bureaucrats Write Letter To PM Modi On Hate Politics Against Muslims