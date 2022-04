कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। देशभर में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच अहम बैठक करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालातों पर चर्चा करेंगे।

दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत में भी एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। यही वजह है कि लगातार देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर की आहट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। देश कुछ राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यही वजह है कि, सरकार भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बढ़ते कारोना संक्रमण के संबंध में एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे।

