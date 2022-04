दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, AIIMS दो प्राइवेट वार्ड रिजर्व, स्कूलों में परीक्षा से पहले लागू किए कोविड दिशानिर्देश

कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। देश के कई राज्यों में दैनिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में इजाफे ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब सरकार इससे निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। रोजाना कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। यही नहीं पॉजिटिविटी रेट में भी तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की सकारात्मकता दर 6 फीसदी तक पहुंच चुकी है, जो डराने वाला आंकड़ा है। यही नहीं दैनिक मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार 1000 से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। यही वह है कि सरकार ने कोरोना को काबू करने को लेकर पाबंदियों के साथ-साथ कुछ और कदम उठाना भी शुरू कर दिए हैं। इसके तहत एम्स में प्राइवेट वार्ड रिजर्व करने से लेकर स्कूलों में परीक्षा से पहले कोविड पाबंदियां लागू करना प्रमुख रूप से शामिल है।

Coronavirus In Delhi Private Wards Reserved In AIIMS Covid Guidelines Implements In Schools