18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में दिखाई जाएगी भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी, गुजरात चुनाव से पहले बदली तारीख

गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसका आयोजन दिसंबर में होने वाला था, लेकिन आगामी गुजरात चुनाव के कारण इसका आयोजन अक्टूबर में ही किया जा रहा है।

गुजरात के गांधीनगर में भारत की सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 'मेक इन इंडिया', 'आत्मानिर्भर भारत' सहित अन्य योजनाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे सैन्य हार्डवेयरों के बारे में भी बताया जाएगा। इस एक्सपो में थल सेना, नौसेना और मातृभूमि सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी, जो वैश्विक हथियार मार्केट के लिए एक मंच भी होगा। यह भारत के डिफेंस मार्केट के आकार को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है, जिसमें भारत में उभरते रक्षा उद्योग के बारे में भी दिखाया जाएगा।

12th Defense Expo: India's largest defense exhibition to be shown in Gandhinagar, Gujarat from October 18 to 22