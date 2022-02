Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब में कल होगा मतदान, 2.14 मतदाता करेंगे 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

पंजाब में रविवार विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वोटिंग होगी। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस बार कुल 2.14 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेंगे और 1,304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है ।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी



पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतदान होने हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। इन चुनाव में कुल 2.14 करोड़ मतदाता 1,304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) एस करुणा राजू ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। चुनावों के लिए राज्य में सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान किया गए है। यही नहीं कर्मचारी भी वोटिंग कर सकें इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पेड छुट्‌टी दी गई है।

2.14 crore voters to decide fate of 1,304 candidates in Punjab