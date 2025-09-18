8th Pay Commission में नया अपडेट, कब से होगा लागू आयोग ने किया खुलासा

सरकार ने लोकसभा में उठे सवालों के जवाब में पुष्टि की है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन प्रक्रिया में है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही अमल में लाई जाएंगी। हालांकि, आयोग के सदस्यों और शर्तों (टीओआर) की आधिकारिक अधिसूचना अभी बाकी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले आयोगों की तरह यह 18-20 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। यदि कोई देरी होती है, तो भी वेतन वृद्धि का लाभ रेट्रोस्पेक्टिव (पीछे की तारीख से) मिलेगा।