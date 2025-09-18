Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

8th Pay Commission में नया अपडेट, कब से होगा लागू आयोग ने किया खुलासा

8th Pay Commission New Update: 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है , जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इसमें वेतन वृद्धि, डीए का बेसिक में विलय और पेंशन संशोधन जैसी बड़ी सिफारिशें शामिल होंगी।

भारत

Devika Chatraj

Sep 18, 2025

8th Pay Commission
8th Pay Commission में नया अपडेट (File Photo)

8th Pay Commission Salary Hike: 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। संसद में हाल ही में हुई चर्चा के दौरान सरकार ने इसकी समयसीमा स्पष्ट करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद नया आयोग तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। यह अपडेट करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएगा।

क्या है नया खुलासा?

सरकार ने लोकसभा में उठे सवालों के जवाब में पुष्टि की है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन प्रक्रिया में है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही अमल में लाई जाएंगी। हालांकि, आयोग के सदस्यों और शर्तों (टीओआर) की आधिकारिक अधिसूचना अभी बाकी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले आयोगों की तरह यह 18-20 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। यदि कोई देरी होती है, तो भी वेतन वृद्धि का लाभ रेट्रोस्पेक्टिव (पीछे की तारीख से) मिलेगा।

DA को बेसिक सैलरी से मिलाने की मांग

यह खुलासा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारों से सुझाव मांगने के बाद आया है। कर्मचारी यूनियनों ने भी 2026 से पहले महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग की है, जिस पर विचार चल रहा है।

वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर पर क्या उम्मीद?

  • फिटमेंट फैक्टर: 7वें आयोग के 2.57 के मुकाबले 8वें में 1.92 से 2.86 तक रहने की संभावना। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 से 34,560 रुपये प्रति माह हो सकता है।
  • सैलरी हाइक: कुल 20-34% की वृद्धि अपेक्षित, लेकिन डीए (वर्तमान 55%) को जीरो रीसेट कर बेसिक पे में मिलाया जाएगा।
  • अन्य लाभ: हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन में संशोधन। न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये और अधिकतम 2.88 लाख तक पहुंच सकती है। कुछ भत्तों को समाप्त या विलय किया जा सकता है, ताकि स्ट्रक्चर सरल बने।

आयोग का उद्देश्य

8वीं वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति और जीवनयापन की लागत के अनुरूप वेतन संरचना को अपडेट करना है। पिछले 10 वर्षों से कोई बड़ा बदलाव न होने से कर्मचारियों की मांग बढ़ रही थी। यह आयोग जीडीपी को भी बूस्ट देगा, क्योंकि वेतन वृद्धि से उपभोग और बचत बढ़ेगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अभी यह प्रस्तावित स्तर पर ही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / National News / 8th Pay Commission में नया अपडेट, कब से होगा लागू आयोग ने किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.