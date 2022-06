सरकारी पदों पर फर्जी डिग्री लेकर बैठे रसूखदार और नेताओं के रिश्तेदार के खिलाफ लेंगे एक्शन, CM भगवंत मान का ऐलान

Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़े रसूखदार और राजनेताओं के रिश्तेदारों का खुलासा करने और एक्शन लेने की बात कही है। ये वो रिश्तेदार हैं जो फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी में सालों से बैठे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालने के बाद से कई बड़े ऐलान किये हैं और एक्शन भी लिए हैं। अब सीएम भगवंत मान ने कुछ रसूखदार और नेताओं के उन रिश्तेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा की है जो फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी में बैठे हैं। सीएम मान ऐसे रसूखदार और नेताओं के रिश्तेदारों का पर्दाफाश भी जल्द ही करने वाले हैं। ये ऐलान उन्होंने ट्वीट कर किया है।





Action on political people relatives in govt jobs with fake degree, says CM Mann