घर बैठे 27 सितंबर से देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, जानिए किन मामलों का होगा लाइव-प्रसारण

27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाही का लाइव-प्रसारण होगा। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पिछले हफ्ते CJI उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर सार्वजनिक व संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का अनुरोध किया था।

अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाही देखना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 27 सितंबर, मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सभी सुनवाई का लाइव-प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले भारत के 48वें CJI एनवी रमना के कार्यकाल के अंतिम दिन उनकी अध्यक्षता वाली 'सेरेमोनियल बेंच' की कार्रवाही का लाइव प्रसारण किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) उदय उमेश ललित ने पूर्ण अदालत की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी न्यायाधीशों ने सार्वजनिक व संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने पर सहमति जताई।

All SC constitution bench proceedings to be live-streamed from Sep 27