AltNews के को-फाउंडर मो. जुबैर पर पुलिस ने लगाया बड़ा आरोप, जानिए वकील ने क्या दिया जवाब

फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद जुबैर पर बड़ा आरोप लगाया है।

अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले में लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। दरअसल 2018 में किए एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार करने के बाद से ही ये मामला तूल पकड़ रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जुबैर पर बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि, उन्हें जुबैर के खाते से 50 लाख का लेन-देन मिला है। इसके बाद ही वे बैंक लेनदेन और लैपटॉप को देखने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो संदिग्ध संगठनों से प्राप्त किया हुआ पैसा हो सकता है।

Altnews Co Founder Mh. Zubair Was Accused By Police Of 50 Lakh Transactions In The Account