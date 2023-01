झारखंडः अमित शाह का सोरेन सरकार पर हमला, बोले- नौकरी नहीं दे सकते तो कुर्सी खाली करो

Amit Shah in Jharkhand: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के दौरे पर पहुंचे। झारखंड के चाईबासा में उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला।





Amit Shah Attacks on Jharkand CM Hemant Soren says resign if u can't give Job