नागालैंड से कब हटेगा AFSPA? अमित शाह ने विधानसभा चुनाव रैली में किया ऐलान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नागालैंड में विधानसभा चुनाव रैली में संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले गोलीबारी, बम धमाको से नागालैंड त्रस्त था, लेकिन मोदी सरकार ने शांति समझौतों को साइन कर नगा शांति वार्ता को आगे बढ़ाया और आज नगालैंड शांति के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ा है।

Amit Shah in Nagaland: Hopeful AFSPA will be removed in next 3-4 years