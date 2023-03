अमृतपाल का नया Video! बदले हुए गेटअप में दिल्ली की सड़कों पर घूमता दिखा

Amritpal Singh in Delhi: वारिस पंजाब दे प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडिया राजधानी दिल्ली का है। जहां की सड़कों पर वो बेखौफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में अमृतपाल सिंह के साथ उसका साती पप्पलप्रीत सिंह भी नजर आ रहा है।

Amritpal Singh Latest CCTV from Delhi he is seen without Turban Wearing Sunglasses