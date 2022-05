ED raids Anil Parab: अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद और अब अनिल परब कोतैयारी शुरू कर देनी चाहिए- किरीट सोमैया

ED raids Maharashtra Transport Minister: आज उद्धव के एक और मंत्री अनिल परब के खिलाफ एक्शन लिया है। ED ने उनके आवास समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। इसपर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन्हें जेल जाने की तैयारी करने की सलाह दी है।

शिवसेना नेत और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के कई ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी की। अनिल परब के आवास समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। ईडी के कार्रवाई से उद्धव सरकार के एक और मंत्री पर मुसीबत खड़ी हो गई है। पहले ही अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं और अनिल परब पर कार्रवाई से बीजेपी ने मौका देखते ही चौका मारने का काम किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनपर हमला किया और उन्हें जेल जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर पैक करने की सलाह दी है। एक वीडियो अपने ट्विटर हैन्डल पर उन्होंने शेयर करते हुए ये नसीहत दी है।

Anil Deshmukh, Nawab Malik are in Jail & now Anil Parab must get ready- Kirit Somaiya