अरुणाचल प्रदेश बना देश का पहला ऐसा राज्य, जो हो गया है पूरी तरह से कोरोना से मुक्त

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी इनमें तेजी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। देश के उस राज्य का नाम सामने आ गया है, जो पूरी तरह कोरोना फ्री हो गया है।

Arunachal Pradesh Becomes Indias First Corona Free State There Is No Single Active Case