प्रतिबंध हटने के बाद फिर डरा रहा कोरोना, लगातार दूसरे दिन नए मामलों में हुआ इजाफा

कोरोना वायरस (Coronavirus) का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नए मामलों में गिरावट के बीच कई राज्यों से पाबंदियां हटा ली गई है, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद एक बार फिर कोरोना के नए आंकड़े डरा रहे हैं।

Coronavirus In India New Cases 1938 with 67 Death and 2531 Recoveries Last 24 Hours