देश में फिर डरा रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में नए मामलों में हुआ 11 फीसदी का इजाफा, जानिए क्या रहा मौत का आंकड़ा

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से जंग जारी है। खतरा अभी भी टला नहीं है। तीसरी लहर भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में 11 फीसदी का इजाफा हुआ है, जिसने फिर चिंता बढ़ा दी है।

Published: March 23, 2022 10:38:03 am

देश और दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लहर कमजोर जरूर पड़ती है, लेकिन अब तक काबू में नहीं आई है। दुनिया के कई देशों में मौजूदा समय में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। एशियाई और यूरोपीय देश अब भी कोरोना की नई लहर से जूझ रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहां कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार हैं। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। एक दिन पहले की तुलना में 11 फीसदी नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे एक बार फिर चिंता बढ़ रही है। एशिया के देशों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पहले ही केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही कोरोना मामलों के फैलाव को बड़ा मौका दे सकती है।

Coronavirus In India Fresh Cases Increased 11 Percent with 63 Death Last 24 Hours