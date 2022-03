कोरोना का बढ़ा खतरा, साउथ कोरिया में 3 दिन में 11 लाख नए केस, चीन में भी बेकाबू हालात, जानिए भारत को कितना खतरा

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा अभी टला नहीं है। दुनियाभर के कई देशों में एक बार फिर नए मामले डरा रहे हैं। खास तौर पर एशियाई देशों में जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने सबकी चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।

कोरोना वायरस ने एक बार फिर तबाही मचाना शुरू कर दी है। एशिया और यूरोप के कई देशों में कोविड-19 के नए मामलों ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। अकेले साउथ कोरिया में तीन दिन के अंदर 11 लाख नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। यही नहीं चीन में भी हालात बेकाबू होते जा रहे है। यूरोप के भी कुछ देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन एशियाई देशों में बढ़ते खतरे के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट मोड पर हैं।

