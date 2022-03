चीन में कहर बरपा रहा Omicron वेरिएंट. एक साल बाद दो लोगों की मौत से मचा हड़कंप

कोरोना वायरस (Coronavirus) का खतरा अभी टला नहीं है। भारत में भले ही फिलहाल नए मामलों में भारी गिरावट की जा रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा चीन से सामने आ रहा है। यहां एक साल के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कहर बरपाया है और दो लोगों की मौत हो गई है।

Published: March 19, 2022 10:52:05 am

Coronavirus In China New Case Increasing Rapidly Two Covid 19 Deaths Register