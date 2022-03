कोरोना का फिर बढ़ा खतरा! 24 घंटे में सामने 2528 केस, मौत के आंकड़ों में दिखा उछाल

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। तीसरी लहर जरूर कमजोर पड़ गई है, लेकिन चिंता अब भी बनी हुई है। दरअसल बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले तो नहीं बढ़े लेकिन मरने वालों के आंकड़े में खासा इजाफा हुआ है।

Coronavirus In India 2,528 Fresh Cases with 149 Death in Last 24 Hours