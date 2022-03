कोरोना की नई लहर के पीछे Omicron का सब वैरिएंट जिम्मेदार! जानिए भारत को कितना खतरा

कोरोना वायरस का खतरा अब तक टला नहीं है। तीसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन एक बार फिर नई लहर ने चिंताएं बढ़ा दी है। चीन और यूरोप के कुछ देशों में तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना की नई लहर के पीछे भी Omicron का सबवैरिएंट बताया जा रहा है।

भारत के साथ-साथ दुनियाभर में कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। तीसरी लहर जरूर कमजोर पड़ी है, लेकिन कोरोना की नई लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। चीन में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जबकि पश्चिमी यूरोप के भी कई देशों में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि आखिर कोरोना की नई लहर का कारण क्या है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मामलों में बढ़ोतरी की वजह Omicron का सब-वैरिएंट BA.2 है।

Omicron Sub Variant Ba 2 Infectious for New Coronavirus Wave